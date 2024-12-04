Müge Anlı ve izleyicileri bir mucizeye imza attı

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine mucizevi bir buluşmaya imza attı. Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Kocasinan'da kaybolan Fırat'ı bulmak için üvey annesi dün Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ise ekran başında izleyicilerinin ihbar telefonlarıyla ve sokakta dakikalar içinde buldu. Fırat Koçyiğit'in kaybolmasının ardından, üvey annesi hemen Müge Anlı'ya başvurdu. Küçük çocuğun babası cezaevinde ve öz annesi ise Fırat henüz bebekken onu terk etmişti. Müge Anlı, çocuğun kaybolmasının ardından büyük bir endişe duydu çünkü Fırat'ın sokakta tanımadığı insanlarla kolayca konuşan bir çocuk olduğu öğrenildi. Bu durum, kaybolan çocuğun daha tehlikeli bir duruma düşme ihtimalini artırıyordu. Programda ise büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Müge Anlı ve ekibi kaybolan Fırat'ı bulabilmek için seferber olurken, izleyiciler de adeta sokağa döküldü.