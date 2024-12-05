338 günde 417 kadın öldürüldü

Kadın cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan rapor kadınların uğradığı şiddeti gözler önüne serdi. 2024 yılının bitmesine günler kala en az 417 kadın erkekler tarafından katledildi. 2023'te 417 kadın, 2022 yılında 409, 2022 yılında 409, 2021 yılında 433, 2020 yılında 410, 2019 yılında 474 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. Öldürülen kadınlar çoğunlukla İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere Aydın'da , Balıkesir'de , Denizli'de , Çanakkale'de , Muğla'da , Manisa'da Uşak'da 4 , Afyon'da ve diğer illerde öldürüldü.

EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜLER

Hunharca öldürülen kadınların çoğunluğu evinde, işyerinde, otellerde, ıssız yerde, okul önünde öldürüldü. Yine kadınlar en çok ateşli silahlarla öldürüldü. Çoğunluğu silahlarla, kesici aletlerle, elle boğularak, elle dövülerek darp edilerek, yakılarak, kesici aletle öldürüldü.