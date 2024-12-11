Türkiye’nin en iyi 20 yemeği belli oldu

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen taste atlas, türkiye'nin en beğenilen yemekleriyle ilgili yaptığı listeyi paylaştı. lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi Taste Atlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini sıraladı.
Yemeklerden ilk 20'ye girenler şöyle oldu:
1-Kahvaltı
2-Antep Fıstığı
3-Tire Köftesi
4-Maraş Dondurması
5-Kaymak
6-Tombik Döner
7-Çağ Kebabı
8-Kalamar Tava
9-Çökertme Kebabı
10-Bafra Pidesi
11-Beyran Çorbası
12-Döner Kebap
13-Mantı
14-Adana Kebap
15-Künefe
16-Katmer
17-Şiş Kebap
18-Mercimek Çorbası
19-Hünkar Beğendi
20-İskender