Türkiye’nin en iyi 20 yemeği belli oldu

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen taste atlas, türkiye'nin en beğenilen yemekleriyle ilgili yaptığı listeyi paylaştı. lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi Taste Atlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini sıraladı.

Yemeklerden ilk 20'ye girenler şöyle oldu:

1-Kahvaltı

2-Antep Fıstığı

3-Tire Köftesi

4-Maraş Dondurması

5-Kaymak

6-Tombik Döner

7-Çağ Kebabı

8-Kalamar Tava

9-Çökertme Kebabı

10-Bafra Pidesi

11-Beyran Çorbası

12-Döner Kebap

13-Mantı

14-Adana Kebap

15-Künefe

16-Katmer

17-Şiş Kebap

18-Mercimek Çorbası

19-Hünkar Beğendi

20-İskender