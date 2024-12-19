KPSS-2024/2 tercihleri başladı! Merkezi atamalar nasıl yapılacak?

Merkezi atama ne zaman sorusu merak ediliyor. KPSS 2024 sınavlarının tamamlanması sonuçların ilan edilmesinin ardından tüm dikkatler KPSS merkezi atama duyurusuna çevrildi. Kamu personeli olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından ilan tarihlerde tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Merkezi atama tercih listeleri, KPSS puanları ve kılavuzda yer alacak başvuru şartları doğrultusunda şekillenecek. KPSS merkezi atamalar ne zaman, ayın kaçında? KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

KPSS merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde alınacak. Başvuru kılavuzuna bir sonraki sayfadan ulaşabilirsiniz.

MERKEZİ ATAMA BAŞLADI

KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 19 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'te başlayacak ve 26 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2024/2 TERCİH KILAVUZU

KPSS ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.