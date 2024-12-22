Milli sporcu Palandöken’de yaşamını yitirdi!

Erzurum'da Palandöken Dağı Sultan Sekisi bölgesinde kamp yapan Türkiye Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcunun üzerine çığ düştü. Kar kütlesi altında kalan sporculardan 16 yaşındaki Emre Yazgan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, ikiz kardeşi Yunus Yazgan'ın hastanedeki tedavisine devam ediliyor. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Erzurum Valisi Çiftçi, üzerlerine çığ düşen sporcuların sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Çiftçi, daha önce doktorlar tarafından yaşama döndürülen sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.Durumu iyi olan sporcular taburcu edilecek Yaralı diğer 3 sporcunun Erzurum Şehir Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğunu anlatan Çiftçi, sağlık durumları iyi olan sporcuların akşam saatlerinde taburcu edilmelerini beklediklerini kaydetti.

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Şehir Hastanesinde tedavisi süren sporcu Ali Bozkurt, önceden de bölgeye çıktıklarını belirterek, "Dağa çıktığımızda kar sertleşmişti, aslında geri dönecektik ama bir anda çatladı ve üstümüze büyük kar kütlesi geldi. Sonra kar altında kaldık sadece boynum dışarıdaydı. Gelen karla yaklaşık 400,500 metre sürüklendik" dedi. Bozkurt, yanındaki arkadaşlarının da boynuna kadar, bir arkadaşının ise tamamen kar altında kaldığını ifade ederek, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.