‘Doğanın mucizesiyle geleceğe dokunuyor’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, medya sanatçısı Refik Anadol'un yeni yapay zeka platformu 'Living Encyclopedia: Large Nature Model'e (LNM) ilişkin paylaşımını alıntılayarak, "Refik Yaşayan Ansiklopedi: Büyük Doğa Modeli' doğanın mucizesini teknolojinin zekasıyla bir araya getirerek geleceğe dokunuyor" ifadelerine yer verdi. Platformun, doğayı anlamaya ve hissetmeye aracılık eden etkileyici bir deneyim olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Diğer eserlerinde olduğu gibi bu anlamlı projede de çevre duyarlılığını artırma ve doğanın inceliklerini daha yakından hissettirme misyonunu başarıyla sürdürüyor. Doğanın derin bilgeliğini yapay zekanın gücüyle harmanlayarak duyularımıza yeni bir ufuk açıyor."