Tatil planlarını yapay zeka asistanları size fısıldasın

ÜRETİCİ yapay zeka etkisi her sektörde olduğu gibi turizm ve seyahat sektöründe kendini gösteriyor. Artık aramalarda değil, yapay zeka asistanlarının önerilerinde öne çıkmak önem kazanıyor. Üretici yapay zeka (generative AI) ve ChatGPT gibi büyük dil modellerinin turizm ve seyahat sektöründe etkili olduğu ve müşteri davranışlarını değiştirdiği artık net bir şekilde gözlemleniyor. Euromonitor International raporuna göre, 2023 itibarıyla seyahatle ilgili bilgi arayanların yüzde 45'i artık arama motorlarından ziyade yapay zeka destekli asistanlardan öneri almayı tercih ediyor. Bu oran 2022'de yüzde 25 olduğu göze çarpıyordu. Phocuswright araştırmasında, gezginlerin yüzde 72'si, seyahat planlama aşamasında kişiselleştirilmiş yapay zeka önerilerinin "arama sonuçlarından daha etkili" olduğunu belirtiyor.

İŞLETMELER ODAK DEĞİŞTİRDİ

AMADEUS IT Group tarafından yapılan bir ankete göre, seyahat edenlerin yüzde 85'i, bir sonraki tatil planlamasında yapay zeka asistanlarını kullanmayı düşüneceklerini belirtmiştir. Skift Research 2024 raporu, seyahat markalarının yüzde 765'inin artık Google Ads gibi arama motoru stratejilerinin yanı sıra yapay zeka asistanlarına entegrasyonu önceliklendirdiğini ortaya koyuyor. Örneğin, Expedia ve Kayak, yapay zeka tabanlı önerilere yönelik yatırımlarını iki katına çıkardı. Booking.com ve Expedia gibi platformlarda yapay zeka destekli önerileri kullanan müşteriler, geleneksel aramalara kıyasla yüzde 25 daha fazla harcama yapıyor. Ayrıca bu müşterilerde memnuniyet oranı yüzde 20 daha yüksek.

GÖRÜNÜR OLMA ŞARTI DEĞİŞTİ

YAPAY zeka destekli asistanlar, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak kişiselleştirilmiş ve hızlı çözümler sunmaktadır. Bu, sadece arama sonuçlarını listelemekle kalmayıp, daha doğrudan ve kullanıcı odaklı bir deneyim sağlıyor. Bu nedenle turizm ve seyahat markalarının, aramalarda üst sıralarda yer almak kadar, yapay zeka destekli asistanların önerilerinde görünür olmayı hedeflemeleri stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir. Chat tabanlı yapay zeka, tatil planlamada harika bir yardımcı olabilir ama tamamen güvenmek yerine insan deneyimi, yerel rehberler ve kendi araştırmalarınızla desteklemek önemlidir. Böylece daha dengeli ve eksiksiz bir tatil planı yapabilirsiniz.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖNERİLER GÜNCEL VERİLER

YAPAY zeka asistanları ilgi alanlarınıza, bütçenize ve seyahat tarihlerinize göre özel tatil rotaları oluşturuyor. Çocuklarınızın yaşı, yemek tercihleri veya macera seviyesi gibi detayları dikkate alabilir. Örneğin 5 yaşındaki çocuğunuz için aile dostu aktiviteler ve 15 aylık bebeğiniz için rahat mekanlar öneriyor. Uçuşlar, oteller, yerel etkinlikler ve hava durumu gibi bilgileri hızla sunar. Rezervasyon değişiklikleri, iptaller veya COVID-19 önlemleri gibi güncel bilgilere erişim sağlıyor. Araştırma yapmak için saatler harcamanıza gerek kalmaz. Uçuşlardan konaklamaya, restoranlardan turistik noktalara kadar her şeyi tek bir platformda öğrenebilirsiniz. Seyahat sırasında bir sorunla karşılaştığınızda anında alternatif öneriler sunuyor.

CAZİP DESTİNASYONLAR

ÖRNEĞİN, planlanan bir müze kapalıysa, başka cazip destinasyonlar öneriyor. Rezervasyonlarınızı takvimlerinize ekler, haritalarınıza kaydeder ve hatırlatıcılar oluşturur. Tatilde kullanabileceğiniz temel İspanyolca veya Portekizce ifadeleri öğrenmek mümkün. Daha önce düşünmediğiniz destinasyonlar, aktiviteler ve lezzet durakları hakkında öneriler yapar. Bölgeye özel gizli kalmış noktalarla tatilinizi eşsiz kılar.

KAPANMIŞ ŞARJ İSTASYONUNU ÖNEREBİLİR

TATİL planlaması sırasında kişisel hikayeler, anılar veya özel talepler hakkında derin bir anlayış gösteremeyebilir. Sizin için anlamlı olan bir destinasyonu önceliklendirmeyebilir, çünkü o duygusal bağın farkında değildir. Yapay zeka, önerilerini genellikle geçmiş veri ve algoritmalar üzerinden yapar. Bu da bazen çok sıradan veya yaygın öneriler sunmasına neden olabilir. Daha az bilinen, benzersiz ve özel deneyimleri gözden kaçırabilir. Öneriler, kullanılan bilgi kaynaklarının güncelliğine ve doğruluğuna bağlıdır. Eski bilgiler veya eksik veriyle yanlış yönlendirme yapabilir. Kapatılmış bir restoranı veya çalışmayan bir şarj istasyonunu önerebilir. Yapay zeka yerel halkın kültürel inceliklerini veya tavsiyelerini her zaman tam olarak yansıtamaz. Yerel bir rehber veya bir bölge sakini kadar derin bilgiler veremeyebilir. Efes'te en iyi fotoğraf çekim noktalarını veya bir festivali kaçırabilirsiniz. Yapay zeka destekli hizmetlere erişim için internet bağlantısı gerekir. İnternet olmayan bir bölgede yardım alamazsınız. Yapay zeka ile paylaşılan bilgiler gizlilik riski oluşturabilir.

YÖNETMEK ZOR OLABİLİR

TATİL planlaması sırasında özel bilgiler (konum, tarih, bütçe) yanlış ellere geçebilir. Birden fazla kişi için tatil planlıyorsanız, herkesin tercihlerini aynı anda yönetmek zor olabilir. AI bu süreçte denge kurmada yetersiz kalabilir. Ailenizden biri plaj isterken diğeri müze gezisi istiyorsa, AI bu tercihleri optimize edemeyebilir. Seyahat sırasında aniden oluşabilecek sorunlarda (uçuş iptali, hastalık, kayıp eşya) hızlı ama duygusal bir çözüm sunmakta zorlanabilir.