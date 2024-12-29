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Güney Kore'de uçak kazası! 96 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri...Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 96 kişinin hayatını kaybetti. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

DHA

Giriş Tarihi:

Güney Kore’de uçak kazası! 96 kişi hayatını kaybetti

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan kalkan Jeju Hava Yolları'na ait 175 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu uçak, Güney Kore'deki Muan Havalimanı'na inişi sırasında kaza yaptı. Pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen çite çarparak alev aldı. Kazanın meydana geldiği havalimanında acil durum ilan edildi, uçuşlar durduruldu.

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu belirtildi. Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı kaydedildi.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

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