Büyük ikramiye sahibini buldu! 600 milyon İzmir’e çıktı

İKRAMİYE ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango çekilişi başta olmak üzere Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, On Numara gibi diğer şans oyunlarının Milli Piyango Online veya uygulama üzerinden oynanması halinde kazanılan ikramiye tutarı oyuncunun hesabına otomatik olarak yükleniyor.

Oyuncular bu tutarı banka hesaplarına transfer edebiliyor.

Bayilerden oynanan ikramiye tutarları ise şöyle tahsil ediliyor:25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler yine bayi üzerinden alınabiliyor.

25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiye ödemeleri ise Türkiye'nin her şehrinde yer alan Türkiye Halk Bankası'nın yetkilendirilmiş tam 264 şubesinden alınıyor.

Banka şubesinden alacağınız ödeme için kazanan biletle Milli Piyango bayisine giderek "ikramiye" bileti" almak gerekiyor. Bu belge ve kazanılan bilet ile bankadan ikramiye tutarını almak mümkün.

Konuyla ilgili görevlendirilmiş şubelere https://www.millipiyangoonline.com/ üzerinden ulaşılabiliyor.500.000,01 TL üzerindeki ikramiyeler ise sadece Türkiye Halk Bankası, İstanbul Levent Şubesi'nden ödeniyor. Bu tutar üzerindeki ikramiyelerde ikramiye bileti almaya gerek duyulmuyor.