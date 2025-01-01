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Haberler Yaşam Büyük ikramiye sahibini buldu! 600 milyon İzmir'e çıktı

Büyük ikramiye sahibini buldu! 600 milyon İzmir'e çıktı

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekilişi tamamlandı Yılbaşı çekilişi saat 18.30'da başladı ve 23:15'te sona erdi. MP TV'den canlı olarak yayınlanan çekilişte büyük ikramiye tutarı 600 Milyon TL oldu. Toplam ikramiye tutarı ise 3.499 Milyar TL olarak açıklandı. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte, Milli Piyango sorgulama 2025 ekranı ve kazandıran numaralar listesi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Büyük ikramiye sahibini buldu! 600 milyon İzmir’e çıktı

Milli Piyango bilet sorgulama 2025… Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 18:30'da başladı ve 23:15'te sona erdi. İkramiye kazandıran numaraların tamamı belli oldu. Milli Piyango sıralı tam liste ile ikramiye kazandıran numaraları tek tek kontrol edebilir, Milli Piyango sorgulama yaparak ise bilet numaranızı yazarak anında kontrol edebilirsiniz. İşte, 2025 Milli Piyango sonuçları ile Milli Piyango sorgulama ekranı…

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Büyük ikramiye sahibini buldu! 600 milyon İzmir’e çıktı

600 Milyon TL Kazandıran Numaralar

1 0 5 2 4 4 8

Amorti Rakamları

2 ve 7

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Büyük ikramiye sahibini buldu! 600 milyon İzmir’e çıktı

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI

600 milyon TL'lik büyük ikramiye tutarıyla dikkat çeken 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, bilinen numara sayısına göre kazandırıyor. Büyük İkramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara ödenecek teselli ikramiyesi tutarı 600.000 TL olacak. İşte, diğer ikramiye tutarları:
Son 1 rakama göre 600 TL amorti ikramiyesi
Sın 2 rakama göre 1.200 TL ikramiye
Son 3 rakama göre 1.800 TL ikramiye
Son 4 rakama göre 4.000 TL ikramiye
Son 5 rakama göre 6.000 TL ikramiye
Son 6 rakama göre 10.000 TL ikramiye

Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle: 25.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL, 1.000.000 TL, 1.500.000 TL, 6.000.000 TL, 60.000.000 TL, 600.000.000 TL.

Büyük ikramiye sahibini buldu! 600 milyon İzmir’e çıktı

İKRAMİYE ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango çekilişi başta olmak üzere Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, On Numara gibi diğer şans oyunlarının Milli Piyango Online veya uygulama üzerinden oynanması halinde kazanılan ikramiye tutarı oyuncunun hesabına otomatik olarak yükleniyor.

Oyuncular bu tutarı banka hesaplarına transfer edebiliyor.
Bayilerden oynanan ikramiye tutarları ise şöyle tahsil ediliyor:25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler yine bayi üzerinden alınabiliyor.
25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiye ödemeleri ise Türkiye'nin her şehrinde yer alan Türkiye Halk Bankası'nın yetkilendirilmiş tam 264 şubesinden alınıyor.
Banka şubesinden alacağınız ödeme için kazanan biletle Milli Piyango bayisine giderek "ikramiye" bileti" almak gerekiyor. Bu belge ve kazanılan bilet ile bankadan ikramiye tutarını almak mümkün.
Konuyla ilgili görevlendirilmiş şubelere https://www.millipiyangoonline.com/ üzerinden ulaşılabiliyor.500.000,01 TL üzerindeki ikramiyeler ise sadece Türkiye Halk Bankası, İstanbul Levent Şubesi'nden ödeniyor. Bu tutar üzerindeki ikramiyelerde ikramiye bileti almaya gerek duyulmuyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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