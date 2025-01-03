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Antalya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğüne deprem meydana geldi. Sarsıntı sebebiyle bazı vatandaşlar evlerinden çıkıp kendilerini sokağa attı.

İHA

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Antalya Körfezi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Antalya Körfezi Alanya açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Antalya Körfezi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Özellikle depremin kıyıya yakın kesimde oluşu depremin önemli derecede hissedilmesine neden oldu. Binalardaki vatandaşlar da sallantı sonrası kendilerini sokağa attı.

Sokaktaki vatandaşlardan bir kadın, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde şu sözlerle anlattı:

"Çok kötüydü. Alttan geldi, bina üstüme düşüyor zannettim. Çok korkunçtu. Allah'ım bir daha göstermesin."

Bir esnaf, "Çok kötüydü. Alttan geldi, bina üstüme düşüyor zannettim. Çok korkunçtu. Allah'ım bir daha göstermesin" diye konuştu.

Öte yandan Antalya Valiliği şu ana kadar kurumlara intikal eden herhangi bir olumsuzluk olmadığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 16.51'de Alanya açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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