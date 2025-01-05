Ukrayna: Rusya, topraklarımıza "Şahed" tipi İHA'larla saldırdı

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin hava sahasını her gün İHA'lardan ve Rus füzelerinden savunduklarını belirtti.

Ukrayna'nın gece 103 "Şahed" tipi İHA'yla saldırıya uğradığını kaydeden Zelenskiy, şunları ifade etti:

"Rusya, bu hafta (Ukrayna'ya yönelik saldırılarda) 630'dan fazla İHA, yaklaşık 740 güdümlü bomba ve 50 çeşitli füze kullandı. Bu, dünyanın dört bir yanından 50 binden fazla yaptırıma tabi bileşen anlamına geliyor. (Rusya'ya) Yabancı parçaların tedarikine yönelik yaptırım yeterli değildir. Rusya, ihtiyaç duyduğu parçaları ve üretim araçlarını dünyanın her yerinden temin etmeye ve bunları Ukrayna'ya karşı kullanmayı sürdürüyor."

RUSYA: UKRAYNA'NIN TOPRAKLARIMIZA SALDIRISINDA 66 İHA'YI DÜŞÜRDÜK

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yaptığı saldırılarda 66 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna'nın saldırılarında Rostov bölgesinde 37, Bryansk bölgesinde 20, Voronej bölgesinde 2, Belgorod ve Oryol bölgelerinde 1'er olmak üzere 61 İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Yerel saatle 10.00-12.00'de Rus hava savunma sistemlerinin 5 İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 3'ünün Belgorod, 2'sinin ise Kursk bölgesinde vurulduğu aktarıldı.

UKRAYNA: SAVUNMA GÜÇLERİMİZ, KURSK BÖLGESİNDE YENİDEN SALDIRIYA GEÇTİ

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin savunma kuvvetlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde saldırıya geçtiğini belirtti.

Kovalenko, "Kursk bölgesinde Ruslar çok endişeli çünkü birkaç yönde saldırıya uğradılar ve bu onlar için sürpriz oldu. Savunma güçlerimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk'a yönelik saldırısına ilişkin, "Kursk bölgesinden iyi haberler var. Rusya, hak ettiğini alıyor." değerlendirmesinde bulundu.