Buğday Tanesi’ne En İyi Film Ödülü

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, ABD'den sonra Asya'dan da ödülle döndü. Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı "Buğday Tanesi" filmi, Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Asya Talent Film festivalinde, "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

Serkan Bayram'ın hayat mücadelesini ve çektiği zorlukları konu alan film, 112 ülkeden 1150 film arasında mücadele etti. Bayram ödülü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde duyurdu. '2025 yılının ilk büyük ödülü Buğday Tanesi'ne. Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Asya Talent Film Festivali, 112 ülkenin ve 1150 filmin yarıştığı dev bir organizasyona sahne oldu. Amerika, İspanya, Almanya, Fransa, Avustralya gibi ülkeler, sinema dünyasının büyük sanatçılarıyla festivale katıldı. Bu gurur dolu platformda, Buğday Tanesi filmi 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü."