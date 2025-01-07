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Kim Milyoner Olmak İster’de ödüller Çocuk Esirgeme’ye gitti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yılbaşı özel programında sanatçıların kazandığı ve devlet koruması altındaki çocuklar için bağışladığı 2,1 milyon liralık ödülü teslim aldı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kim Milyoner Olmak İster’de ödüller Çocuk Esirgeme’ye gitti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programında, sanatçılar Betül Demir, Burak Deniz, Ceza, Doğu Demirkol, Su Burcu Yazgı Coşkun ile Ziynet Sali yarıştı. Ünlüler, yarışmada kazandıkları 2,1 milyon lirayı Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan çocukların geleceği için bağışlama kararı aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ödüller Çocuk Esirgeme’ye gitti

atv Genel Müdürü Ali Türkaslan ve 'Kim Milyoner Olmak İster' yapımcısı Mehmet Çam da Bakan Göktaş'ı ziyaret ederek 2,1 milyon liralık çeki teslim etti. Türkaslan, tüm özel günlerde yaptıkları programlarda kazanılan ödülleri Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki çocuklar için bağışlayarak katkıda bulunduklarını ifade etti. Bakan Göktaş ise sanatçıların bu örnek davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda bir farkındalık oluşturulmasını çok anlamlı bulduğunu aktardı.

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