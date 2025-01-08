Fransa'da, 3 Cezayirli "influencer" nefret suçu yaydığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Cezayir ile Fransa arasındaki son yıllarda kötüleşen ilişkiler, iki ülkede karşılıklı gözaltı ve tutuklamaların olmasıyla yine gerildi.

Çok takipçili sosyal medya hesapları olan Yusuf Zazou, Nouman Boualem ve Mad Obi isimli 3 Cezayirli, Fransa makamları tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medya hesaplarında Cezayir hükümetine ve politikalarına destek paylaşımlarında bulunan 3 ismin "nefret suçu yaydıkları ve şiddete teşvik ettikleri" gerekçesiyle gözaltına alındıkları bildirildi.

CEZAYİRLİ YAZAR BOUALEM SANSAL'IN TUTUKLANMASI YENİ BİR GERGİNLİK KONUSU OLMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Cezayir yönetimini, tutukladığı Cezayirli yazar Boualem Sansal'ı derhal serbest bırakmaya çağırmıştı.

Cezayir hükümeti, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Sansal'ın tutuklanmasını eleştiren açıklamalarını "ülkenin iç işlerine bariz bir müdahale" olarak nitelemişti.

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cezayir asıllı yazar Sansal, Kasım 2024'te Fransa'dan ülkesine dönmüş ve dönüşünden birkaç gün sonra Batı Cezayir'deki Vahran ve Muasker valiliklerinin 1830'da Fransızlar tarafından sömürgeleştirilmesinden önce Fas toprakları olduğunu iddia eden açıklamalarda bulunması üzerine tutuklanmıştı.

Fransa'da İsrail'i ve Fransa'yı destekleyen, Müslümanlara ve Cezayir devrimine karşıt düşüncelerini dile getiren yazarın Fransa'ya gitmeden önce Cezayir Sanayi Bakanlığı'nda üst düzey bir görevde bulunduğu biliniyor.