Ayşe Barım’a yurt dışı yasağı

Rekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada ortaya atılan iddiaları didik didik inceliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı.

Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından soruşturmasını titizlikle yürüten Başsavcılık, MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazarak rapor talep etmişti. Savcılık, soruşturmayla ilgili önemli bir adım daha attı. ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

BARIM HAKKINDAKİ İDDİALAR

Aralarında Serenay Sarıkaya ve Hazal Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda ünlü oyuncunun bağlı bulunduğu ID İletişim'in ortağı olan Ayşe Barım, piyasadaki hâkimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla gündemde. Barım'ın kendisiyle çalışmayan isimlerin projelerde rol almasına engel olduğu ve kendi oyuncularının önünü açtığı öne sürülüyor. Menajerle ilgili bir başka iddia da; ünlü oyuncularına teklif getiren yapım şirketlerine, başka oyuncularını da projeye dahil etmelerini şart koştuğu yönünde.

"SEKTÖRE EL ATIN"

SEVİLEN şarkıcı Işın Karaca tekelleşme isyanı ile dikkat çekti. Oyunculuk sektöründe bazı ünlülerin sert çıkışlarından sonra Işın Karaca da kendi sektörü hakkında bildiklerini söylemek istediğini söyledi. Karaca, oyuncuk sektöründe çıkan kaosun üzerine şu açıklamayı yaptı: "Bizim sektöre de el atın, bildiklerimi seve seve anlatırım."

YÖNETMEN 'SENDEN NEFRET EDİYORUM' DEDİ

ÇOK Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ve uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Zeynep Koçak, setlerde yaşadığı mobingi ve zorbalıkları anlattı. Başarılı oyuncu "Oynadığım bir filmin setindeki prodüksiyon amiri, 'Sabah makyajsız gelince diğer oyuncular demoralize oluyor' dedi. Ben her sabah sete makyaj yaparak gelmek zorunda kaldım" dedi ve şunları söyledi: "Aynı setin yönetmeni 'Senden nefret ediyorum, seni sevmiyorum' dedi. Ben bir buçuk ay bu zorbalıklara maruz kalarak oyunculuk yapmaya çalıştım."

Zeynep Koçak kendisine 'estetik' suçlamaları yapanlara da seslenerek, "Sizden tek istediğim bu paylaşımın altına 'bu yüzden estetik yapıp duruyor' yazmayın! Ben 23 yaşında bu işe başladığımda nasıl gözüktüğümle alakalı sürekli eleştiri alacağıma dair en ufak bir fikrim yoktu" ifadelerini kullandı.