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Haberler Yaşam Bakan Tekin'den öğrencilere yarıyıl tatili tavsiyesi

Bakan Tekin'den öğrencilere yarıyıl tatili tavsiyesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere, yarıyıl tatilinde ilgi alanlarına uygun kitaplar okuma, oyunlar oynama ve çeşitli etkinliklerle zaman geçirmeyi ihmal etmeme tavsiyesinde bulundu.

AA

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Bakan Tekin’den öğrencilere yarıyıl tatili tavsiyesi

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geleceğe güvenle adım atmak için kitap okumanın ve çeşitli aktivitelerle vakit geçirmenin önemine dikkati çekti.

Çocukların erken yaşlardan itibaren kitaplarla tanışmasının, oyun oynamasının ve farklı hobiler edinmesinin yaşamlarını olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Tekin, "Tatil döneminde ilgi alanlarınıza uygun kitaplar okumayı, oyunlar oynamayı ve çeşitli etkinliklerle zaman geçirmeyi ihmal etmeyin. Keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim." ifadesini kullandı.

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Bakan Tekin’den öğrencilere yarıyıl tatili tavsiyesi Bakan Tekin’den öğrencilere yarıyıl tatili tavsiyesi Bakan Tekin’den öğrencilere yarıyıl tatili tavsiyesi
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