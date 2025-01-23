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Bal ve tuz ne alaka demeyin! Deneyin ve farkı görün

Mutfakların ve sofraların vazgeçilmez tatlı lezzetlerinden olan balın faydaları saymakla bitmiyor. Bal ve himalaya tuzu bir araya geldiğinde ise birçok soruna ve özellikle de halsizliğe iyi geldiği ortaya çıktı. Peki bal ve himalaya tuzu karşımı başka nelere iyi geliyor? İşte mucizevi bal ve himalaya tuzu ikilisinin tarifi ve tüm detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Bal ve tuz ne alaka demeyin! Deneyin ve farkı görün

Düzenli ve yeterli bir uyku, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için de kritik öneme sahiptir. Yetişkinler için önerilen uyku süresi günde 7 ila 9 saat arasında olup, bu sürenin altında uyumak çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Bal ve tuz ne alaka demeyin! Deneyin ve farkı görün

Bal ve tuzun bir araya geldiği bir kür, hiç beklemediğiniz bir etkiyi gösterebilir. Uykudan önce bir yemek kaşığı kadar tüketmek, oldukça etkili olacaktır.

İşlenmemiş Himalaya tuzu, yoğun mineral içeriği sayesinde iç saatinizin düzgün çalışmasına katkıda bulunabilir. Üstelik toksik olmaması, vücudu yormadan emilim sağlar, melatonin ve seratonin seviyesinde artış ortaya çıkararak uyku düzeninizi destekler.

Bal ve tuz ne alaka demeyin! Deneyin ve farkı görün

ÖZEL TARİF

1 çay kaşığı Himalaya tuzu
5 çay kaşığı bal

Baldaki doğal glikoz, beyinde sizi uyanık tutan bir nörotransmitter olan orexin seviyelerini düşürür.
Himalaya tuzu ise etkileri ile birlikte uyku sürecinizi kolaylaştırarak rahatlıkla uykuya dalmanızı sağlar. Fakat bu noktada bal seçiminizin organik olmasına dikkat etmeniz gerekir.

BALIN FAYDALARI

KANSERE KARŞI KORUYUCUDUR

İçerisinde farklı pek çok antioksidan barındıran bal, meyve ve sebzeler kadar faydalıdır.Antioksidanlar ise serbest radikallerin yol açtığı kanser gibi hastalıklara yol açan hücre hasarının da önüne geçer. Serbest radikaller aynı zamanda yaşlanma sürecini hızlandırır, kronik rahatsızlıklarına neden olur ve bal bunun önüne geçer.

Bal ve tuz ne alaka demeyin! Deneyin ve farkı görün

YARALARI HIZLA İYİLEŞTİRİR

2018'de yapılan bir çalışmada balın yaraların iyileşmesinde ve mikropların öldürülmesinde etkili olduğu ortaya çıktı.Bu noktada tek dikkat edilmesi gereken balın organik ve steril olmasıdır. Aksi halde bal, yarardan çok zarar sağlayabilir.

SİNDİRİM SORUNLARINI GİDERİR

İshal gibi sindirim sisteminde ortaya çıkan rahatsızlıklar için bal tedavi edici bir besindir.Aynı zamanda yapılan araştırmalar sonucu bal tüketiminin ülserin tedavisinde de kullanılabileceği görülmüştür. İçerisinde prebiyotikler sayesinde bağırsaktaki iyi bakterileri de besler.

BEYİN İÇİN FAYDALIDIR

Bal, beyinde hafızanın yer aldığı hipokampuste yer alan iltihaplanma gibi sorunların önüne geçer.Beyin sağlığı başta olmak üzere vücudun tüm bölümlerinde antioksidan ve antienflamatuar etkisiyle olumlu etkileri bulunur.

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