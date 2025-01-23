Bal ve tuz ne alaka demeyin! Deneyin ve farkı görün

ÖZEL TARİF

1 çay kaşığı Himalaya tuzu

5 çay kaşığı bal

Baldaki doğal glikoz, beyinde sizi uyanık tutan bir nörotransmitter olan orexin seviyelerini düşürür.

Himalaya tuzu ise etkileri ile birlikte uyku sürecinizi kolaylaştırarak rahatlıkla uykuya dalmanızı sağlar. Fakat bu noktada bal seçiminizin organik olmasına dikkat etmeniz gerekir.

BALIN FAYDALARI

KANSERE KARŞI KORUYUCUDUR

İçerisinde farklı pek çok antioksidan barındıran bal, meyve ve sebzeler kadar faydalıdır.Antioksidanlar ise serbest radikallerin yol açtığı kanser gibi hastalıklara yol açan hücre hasarının da önüne geçer. Serbest radikaller aynı zamanda yaşlanma sürecini hızlandırır, kronik rahatsızlıklarına neden olur ve bal bunun önüne geçer.