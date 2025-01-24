Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman 64 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci Deniz Arman bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüdüyordu. Arman bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Arman'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Beşiktaş Vişnezade Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Deniz Arman, 1961 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1985 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladı, daha sonra Mehmet Ali Birand ile çalıştı.Çeşitli televizyon kanallarında (Show TV, Star TV, Habertürk, Kanal D) haber sunuculuğu ve yöneticilik yaptı.

Gazetecilik ve televizyonculuk alanında uzun yıllar görev yapan Arman, 2012-2014 yılları arasında Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev aldı.Deniz Arman, 1985 yılında Bercis Gülerman ile evlendi ve Volga adında bir oğlu vardır.