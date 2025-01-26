Facia otelinin sahibinin ifadesi ortaya çıktı: Kendisi hariç herkes suçlu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, otelin güvenliği, teknik servisi, aşçıbaşı ve mutfak çalışanlarının yangın gibi durumlarda sorumlu tutulduğu görevlerinin bulunduğunu, daha önce kontrol ettiği yangın ikaz butonlarından elektrikçinin sorumlu olduğunu savundu.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 15 zanlı arasında bulunan Ergül'ün savcılık ve Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı.
Yönetim kurulu başkanı olduğu Grand Kartal Otel ile Gazelle Otel'in aynı şirket bünyesinde bulunduğunu, 1997'de yapımına başlanan ve 1999'da bitirilerek açılan oteli, 2019 yılında vefat eden kayınpederi Mazhar M'nin inşa ettiğini anlatan Ergül, yönetim konusunda kardeşler arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınarak ana şirket Kartal Otel AŞ bünyesindeki Grand Kartal ve Kartal Otel'in kardeşlerin şirketlerine kiralandığını aktardı.
Ergül, 2007'de otellerin ayrıldığını ve Grand Kartal Otel AŞ'nin kendi şirketi olan Grand Kartal Turizm Ticaret AŞ'ye kiralandığını belirterek, bu tarihten önce buraların bakanlık tarafından verilen Turizm İşletme Belgesi ile işletildiğini, oteller ayrılınca kiralama yaptıkları için İl Özel İdaresinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıklarını kaydetti.