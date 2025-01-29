Ünlü sunucu Önel’i kaybettik

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden ve İzmir medyasının önemli isimlerinden biri olan program yapımcısı ve sunucu Erhan Ayhan Önel, 58 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yerel televizyon dünyasına damga vuran ve Yeni Asır'ın etkinliklerinde de sunuculuk yapan İzmirli Önel'in ani ölümü ailesini ve medya sektörünü derinden üzdü.

İzmir'in tanınmış simalarından Erhan Ayhan Önel, Yeni Asır'ın etkinliklerinde sunuculuk yapıyordu.

SUNUCULUK YAPIYORDU

İzmir'de kurulan yerel televizyonlardan Kanal 1'de sunduğu yarışma programları ve uzun yıllar Ege TV'de yaptığı gezi programlarıyla isminden söz ettiren Önel, önemli etkinliklerde de sunuculuk yapıyordu. Mesleğine olan tutkusu ile İzmir medyasında önemli bir yere sahip olan Önel'in evinde kalp krizi geçirdiği, ambulans ile götürüldüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Yeni Asır Gazetesi olarak Erhan Önel'in ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.