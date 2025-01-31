Atv’nin yeni dizisi Başka Bir Gün ilk bölümüyle çok beğenildi

Merakla beklenen 'Başka Bir Gün' dizisi dün gece atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan Ay Yapım imzalı dizi izleyicilerin büyük beğenisi topladı.
Ay Yapım imzalı 'Başka Bir Gün'ün ilk bölümü dün gece izleyicilerle buluştu. Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran dizi, ilk bölümünde seyirciyi içine çeken, dinamik ve gizemli hikayesiyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.