Atv’nin yeni dizisi Başka Bir Gün ilk bölümüyle çok beğenildi

1.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nehir'in Serdar ve çocuklarıyla kurduğu mutlu aile düzeni, Serdar'ın bir sabah hiçbir sebep yokken aniden ortadan kaybolmasıyla altüst oldu. Çocuklarıyla ilgilenmek için avukatlık mesleğine ara veren Nehir, Serdar'ın gidişiyle kendini onun davalarına girerken buldu. Nehir bir tarafta sürekli kendisini suçlayan Serdar'ın ailesi diğer tarafta çocuklarıyla hayatına devam etmeye çabaladı. Nehir, Serdar'ın ansızın gidişinin sebeplerini ararken çekmecesinde bulduğu DNA testi ile yıkıldı. Çok yakın zamanda en yakın arkadaşını kaybeden Nehir ve Serdar'ın büyük kızı Deniz, içinde bulunduğu bunalımın yanı sıra babasının da evden gidişinde kendi payı olduğunu düşündü. Deniz ve komşuları Can'ın bildiği sırrın ne olduğu merak uyandırırken Serdar'ın herkesten gizlediği ikinci telefonunu Deniz buldu.