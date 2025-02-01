Su sıkıntısına önlem: Bilinçli tüketim

Türkiye'nin iklim değişiklilerinin etkilerinin en şiddetli hissedileceği yerlerden biri olduğunu ve su kıtlığı çekmemek için önlem alınması ve üretimdeki ayak izini azaltmak gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurdan Yıldırım, su tüketimini azaltmaya yönelik fark yaratacak önerilerde bulundu. Ülkemizin yılda kişi başına düşen bin 519 metreküplük su miktarı ile 'su sıkıntısı çeken' bir ülke olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nurdan Yıldırım, "Artan nüfusla birlikte kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarının 2030 yılında bin 200 metreküpe, 2040 yılında bin 116 metreküpe, 2050 yılında ise bin 69 metreküpe kadar düşmesi bekleniyor. Bu rakamlar, Türkiye'nin su kıtlığı çeken bir ülke durumuna geleceğini gösteriyor" dedi.

TASARRUF YAPILABİLİR

Su tasarrufunda alınacak önlemleri somut örneklerle anlatan Prof. Dr. Nurdan Yıldırım, "Örneğin diş fırçalama sırasında günde 25 litre, duşta sıcak suyun gelmesini beklerken 5,3 litre, aşırı sifon kullanımından günde 24 litre, çamaşır makinesinde ön yıkama yapıldığında 3,75 litre, el yıkama sırasında günde 23 litre, bulaşıkları yıkama yaparken günde 11,4 litre su ortalama olarak israf oluyor.