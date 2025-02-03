Nesli tehlikede olan kurbağalar 11 bin kilometre yol katederek doğum yaptı

Şili'nin güney kıyısındaki bir adadan Londra Hayvanat Bahçesi'ne getirilen kurbağalar, 11 bin 265 kilometre süren yolculuklarının ardından 33 yavru dünyaya getirdi. Tür, 1834'te Charles Darwin tarafından keşfedilmişti.

ÖLÜMCÜL MANTAR HASTALIĞI TEHDİT EDİYOR

Kurbağalar, dünya çapında 500 amfibi türünü etkileyen chytridiomycosis mantar hastalığı nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 2023'te yapılan araştırmalar, hastalığın Güney Darwin kurbağalarının yaşadığı Parque Tantauco ormanlarına ulaştığını ve popülasyonun bir yıl içinde yüzde 90 azaldığını gösterdi.

Londra Hayvanat Bahçesi araştırmacıları, geçen ekim ayında hastalıksız bir popülasyon tespit etti. Ancak bu kurbağaları bulmak zordu, çünkü yosunlarla mükemmel şekilde kamufle oluyorlardı.

ZORLU YOLCULUK: GEMİ, UÇAK VE ARABA

Koruma ekibi, sağlıklı kurbağaları özel iklim kontrollü kutularla taşıdı. Yolculuk altı saatlik tekne, 15 saatlik araba yolculuğu ve Santiago'dan Heathrow'a uçuş içeriyordu.

Her biri 2 gramdan hafif ve 3 cm'den küçük olan yetişkin erkek kurbağalar, yolculuk boyunca yavrularını taşıdı. Londra'ya ulaştıklarında, iribaşlar babalarının ağzından çıkıp kurbağa formuna dönüştü.

KORUMA ÇALIŞMALARI İÇİN UMUT VERİCİ GELİŞME

Londra Hayvanat Bahçesi Amfibiler Bölümü Küratörü Ben Tapley, bu gelişmenin türün korunması için önemli olduğunu belirterek, "Bu yavruların gelişimi, türün geleceği için büyük bir umut" dedi.

ZSL Zooloji Enstitüsü'nden Andrés Valenzuela Sanchez, "Bu kurbağalar sadece kendi türlerinin değil, aynı zamanda diğer amfibilerin de korunmasına yardımcı olacak" diye ekledi.

Bu süreç, Sir David Attenborough'un ünlü doğa belgeseli Life on Earth serisinde de yer aldı.