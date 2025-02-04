Ölüm otelinde can veren öğrenciler gözyaşlarıyla anıldı

BOLU'DAKİ Grand Kartal Otel'de çıkan feci yangında 78 kişi can verdi. Tatil için gelen vatandaşlardan ölenlerin 36'sı ise çocuktu. Hayatını kaybeden öğrencilerin okullarında yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından ilk gün anma töreni düzenlendi. Sömestir tatilinde ailesiyle gittiği otelde çıkan yangında annesi, babası ve ablasıyla vefat eden Buse Dayı için okulunda anma töreni yapıldı.

Konferans salonuna ise Dayı'nın isminin verildi. Yangında hayatını kaybeden İstanbul'da bir kolejde okuyan 12. sınıf öğrencisi Ala Dora Türkmen için de okulun bahçesinde tören yapıldı. Törenin ardından seminer salonunda öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla anma programı düzenlendi. Türkmen'in arkadaşları, okulun girişine konulan fotoğrafın bulunduğu yere karanfil bıraktı.

BEŞİNCİ SINIFTAYDI

OTEL yangınında babası ve babaannesiyle yaşamını yitiren ve Tuzla'da okuyan 5. sınıf öğrencisi Mina Akişli, okul bahçesinde düzenlenen törende anıldı. Okul müdürü Avni Asil yaptığı konuşmada, yangında vefat edenlerin acısını yaşadıklarını, öğrencileri Mina'nın yardımlaşmayı seven, derslerinde başarılı ve güler yüzlü bir öğrenci olduğunu, onun acısının yüreklerinde derin bir yara oluşturduğunu söyledi.

Öğrencilere her türlü desteği sunacaklarını belirten Asil, "Öğretmenlerimizin, rehberlik ve psikolojik danışmanlarımızın, başkanlığımızın hazırlamış olduğu psikodestek eylem planı kapsamında sizlere her türlü desteği sunacağız. Sizlerden ricam Mina'yı güzel hatırlamanız" dedi. Törenin ardından, Akişli'nin sınıfında oturduğu sıraya fotoğrafı, anı defteri ve gül bırakıldı. Bu sırada öğrencinin bazı sınıf arkadaşları duygusal anlar yaşayıp ağladı.

MASALARA ÇİÇEKLER BIRAKILDI

DİLA İnal da okulunda törenle anıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İnal için başsağlığı dilekleri iletildi. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybeden Bolu Fen Lisesi öğrencisi Lalin Doğan için düzenlenen törende 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende bazı öğrenci ve öğretmenlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Daha sonra törende, Doğan'ın eğitim gördüğü 11-B sınıfındaki sırasına çiçekler bırakıldı.