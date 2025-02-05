İki malzemeyle toksinlere elveda! Maydanoz limon kürü nasıl yapılır? Kime yarar kime zarar?

MAYDANOZ KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Limon maydanoz kürü yapılışı şu şekildedir: Bir demet temiz ve taze maydanozu, bir fincan limon suyu ve bir bardak su ile robottan geçirmeniz gerekmektedir. Pürüzsüz kıvam alana kadar robot içinde malzemeleri ezerek püre haline getirin. Yaklaşık bir iki dakika sonra maydanoz ve limon kürünüz sizlere şifa olmak amacıyla hazır olacaktır.

Maydanoz ile limon sarımsak kürü de bir diğer seçeneğiniz olabilir. Aynı malzemeler içine bir diş sarımsak eklenerek yapılır ve doğal antibiyotik olduğu için sizi hastalıklardan da korumaktadır. Hazırladığınız kürü dilediğiniz zaman diliminde içebilirsiniz. Kürün uygulanma biçimi: 7 gün uygulama + 3 gün ara – 7 gün uygulama + 3 gün ara – 7 gün uygulama şeklindedir. Üçer günlük aralarla birlikte 27 günlük bir kürdür. Bu kürü yılda iki-üç kez uygulayabilirsiniz. Özellikle bahar aylarına girerken oluşan bahar yorgunluğuna karşı da mükemmel bir önleyicidir.