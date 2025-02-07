Deprem bölgesinde değerli projelerle 30 bin kadına eğitim

Türk Telekom, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde yürüttüğü 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle kadınlara dijital yetkinlikler kazandırarak, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta daha aktif rol almasını desteklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom'un 2019 yılında hayata geçirdiği ve 2024 yılında deprem bölgesindeki kadınlara öncelik verdiği proje kapsamında bugüne kadar 30 bin kadına çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere Dijital Okuryazarlık, Pazar ve Müşteri Analizi, E-ticaret, E-ticarette Kriz Yönetimi, Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Fotoğrafçılığı konu başlıklarında dijital pazarlama eğitimleri verildi. Kadınların dijital becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlere deprem bölgesinden 2 bin kadın katıldı.Eğitimlerin ardından sunulan mentörlük ve hibe programını başarıyla tamamlayan 12'si deprem bölgesinden olmak üzere 20 girişimci kadın iş geliştirme hibesine hak kazandı. Hatay'dan Van'a, Samsun'dan Adana'ya Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyetlerini sürdüren girişimci kadınlar; gıda, tarım teknolojileri, mobilya, tekstil, sağlık, yazılım ve kozmetik gibi geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, kadın girişimcilerle bir araya gelerek başarılarını kutladı ve projelerini dinledi.

KURUMSAL SORUMLULUK

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etme misyonumuzun bir parçası olarak 'Türkiye'ye Değer' çatısı altında gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştüren çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin yanı sıra ekonomik, sosyal, bölgesel ve fiziksel sebeplerle toplumsal hayata eşit katılamayan tüm kesimlerin bilgiye meselelere teknolojik çözümler üretiyoruz" dedi. Önal, "Geçtiğimiz yıl deprem bölgesine öncelik verdiğimiz 'Dijitalde Hayat Kolay Projesi' ile 2019'dan bu yana 30 bin kadının hayatına değer kattık. 2024'te 15 binin üzerinde kadına ulaştığımız bu değerli proje kapsamında, 20 girişimci kadının iş geliştirme hibesine hak kazanması büyük bir gurur kaynağı. Üreterek güçlenen kadınların yanında olduğumuz gibi eğitimle teknolojiyi birleştirerek, deprem bölgesinde kurduğumuz '100. Yıl Kütüphaneleri' ile yarının başarılı liderlerini de geleceğe hazırlıyoruz. Kızılay iş birliğinde depremden etkilenen öğrencilere yönelik başlattığımız eğitim desteği projesinden 2024'te 55 binden fazla öğrenci yararlanarak lise ve üniversite sınavlarında başarı elde etti. Türk Telekom olarak fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğumuz 6 ildeki 11 kütüphaneyi bu yıl 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.