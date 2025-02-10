Bakanlıktan 81 ile yazı! Sokakta bırakılan her bir sahipsiz hayvan için 71 bin lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il valiliğine sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yazı gönderdi. Bakanlık yazısında, sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılması için belediyelere 2028'e kadar süre verildiği iddiası yalanlandı.
Belediyelerin, sahipsiz sokak hayvanlarını hemen toplamaları gerektiği belirtilen bakanlık yazısında, sokakta bırakılan her bir sahipsiz hayvan için 71 bin 965 lira para cezası uygulanacağı ifade edildi.
Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda şunlar kaydedildi: