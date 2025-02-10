Modacılardan Paris çıkarması

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Hazır-giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, moda sektöründe dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarları arasında yer alan ve senede 2 kez düzenlenen Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na, 18. kez milli katılım organizasyonu gerçekleştirecekleri bilgisini verdi.

EHKİB, dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarları arasında yer alan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na, 18. kez milli katılım organizasyonu gerçekleştirecekleri bilgisini verdi.

Türk moda endüstrisinin en büyük ihraç pazarının Avrupa Birliği olduğuna dikkati çeken Sertbaş, "Avrupa'da ekonomik resesyon hazır giyim talebinde daralmayı beraberinde getiriyor. PV Fuarı'nın gündeminde sürdürülebilir, çevre dostu üretim ve dijital uygulamalar olacak. Türk hazır giyim sektörü olarak yeşil dönüşüme hazır olduğumuzu alıcılara göstermek istiyoruz" diye konuştu.

'DÖRDÜNCÜ TEDARİKÇİYİZ'

Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, Türk Moda Endüstrisi olarak Çin, Bangladeş ve İtalya'nın ardından Fransa'nın dördüncü büyük tedarikçisi olduklarına vurguladı. Türkiye, Fransa'ya 2024 yılında 970 milyon dolar hazır giyim ihracatı yaptı. Fransa, Türkiye genelinde en çok konfeksiyon ihracatı yapılan 5'inci büyük pazar. EHKİB, Fransa'ya ihracattan 61 milyon dolar pay aldı.