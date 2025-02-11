Arpı ile İngiltere yolcusu

İzmir'de yaşayan Ela Talay'ın müzik sevgisi ona yeni dünyaların kapılarını açtı. 4 yaşındayken şarkı söylemeyi sevdiğini fark eden ailesinin yönlendirmesiyle Bodrum'da bir koroya katılan Ela'nın müzik tutkusu, bir süre sonra izlediği animasyon filmiyle arpa evrildi. Başarılar kazanan Talay, 12. Dünya Açık Çevrim İçi Müzik Yarışması ile CAKA Online Müzik Yarışması'nda birincilik, Uluslararası Slovenya Arp Derneği Yarışması ve 1. Uluslararası Arpademia Kelt Arpı Yarışması'nda ikincilik elde etti.

Talay, son olarak Ekim 2024'te Hong Kong'daki Arp Festivali'nde "Lily Laskine Games Arp Triatlon" yarışmasında birincilik kazandı. Ela Talay, İngiltere'de girdiği sınav sonucunda Manchester'da bulunan Kraliyet Müzik Okulları'na bağlı konservatuvar Royal Northern College of Music'te eğitim alma hakkı kazandı. Talay, 4-5 yaşındayken izlediği bir filmdeki sahneden etkilenerek arp çalmaya karar verdiğini söyledi. Sahnede bir kedinin arp çaldığını anlatan Talay, "Aristokediler filminde bir sahnede kedi arp çalıyordu. O sahnede arp karşıma çıkınca büyülendim" diye konuştu.