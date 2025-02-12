Sharif’ten Emine Erdoğan’a sıfır atık teşekkürü

RESMİ temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan'ı bahçeye gelişinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Devlet Bakanı'nın eşi Zaliha binti Mustafa ve Kuala Lumpur Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif samimiyetle karşıladı. Atık malzemenin geri dönüştürülme süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, ziyaret anısına bahçeye, gücü ve dayanıklılığı temsil etmesi ve derin kültürel öneme sahip olmasından dolayı "Malezya'nın Ulusal Ağacı" olarak nitelendirilen "merbau" ağacını dikti. Kuala Lumpur Belediye Başkanı Sharif, Emine Erdoğan'a sıfır atık konusundaki vizyoner liderliği için teşekkür etti. Öte yandan, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü nedeniyle bir paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Bilim kadınlarımız, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızları olacak. Adil ve herkese kucak açan bir dünya, onların emeği ve vizyonuyla tesis edilecek" ifadesini kullandı.