Kötü amaçlı yazılımlar yüzde 300 artış gösterdi

WATCHGUARD Technologies çeyrek raporu verileri, siber saldırganların meşru web hizmetlerini ve belgelerini hedef aldıkça uç nokta kötü amaçlı yazılımlarında yüzde 300 artış olduğunu gösteriyor. WatchGuard Technologies, WatchGuard Tehdit Laboratuvarı araştırmacıları tarafından üç aylık bir araştırma sonucunda hazırlanan 2024 yılının 3. çeyreğinde kötü amaçlı yazılım, ağ ve uç nokta güvenlik tehditlerini detaylandıran İnternet Güvenliği Raporu'nu yayınladı. Bütünleşik siber güvenlik alanında küresel bir lider olan WatchGuard Technologies, WatchGuard Tehdit Laboratuvarı araştırmacıları tarafından incelenen en önemli kötü amaçlı yazılım, ağ ve uç nokta güvenlik tehditlerinin ele alındığı son İnternet Güvenliği Raporu'nu yayınladı. Raporun temel bulguları arasında, 2024 yılının 3. çeyreğinde tehdit aktörleri saldırılarını gerçekleştirmek için daha fazla sosyal mühendislik taktiklerine yöneldikleri ve meşru web sitelerini veya belgelerini hedef alarak uç nokta kötü amaçlı yazılım tespitlerinde yüzde 300 oranında bir artışın yaşandığı yer alıyor.

OFİS DOSYALARINA DİKKAT

Diğer önemli veriler arasında da kriptomining kötü amaçlı yazılımların yeniden canlanması, imza tabanlı ve sosyal mühendislik saldırılarındaki artış ve EMEA genelinde çoğalan kötü amaçlı yazılım saldırıları yer alıyor. Siber saldırganların uzun zamandır hedefinde Word ve Excel gibi Microsoft belgeleri yer alıyor. Tehdit aktörleri kötü amaçlı yazılımları indirmeleri için kullanıcıları kandırarak hedeflerine alsa da Word, Excel ve Power- Point Office dosyalarında yer alan sıkı makro karşıtı korumalar, saldırganların artık Qbot (bir uzaktan erişim botnet truva atı) göndermek için OneNote dosyalarını kullanmasına neden oldu.