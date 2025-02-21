Kritik hizmetlerde siber saldırılara hazırlık şart

Siber saldırılar dijital kıyametler sırasında temel hizmetlerin devamlılığı konusu Münih'te düzenlenen Siber Güvenlik Konferans'ının temel başlığını oluşturdu.Enerji, ulaşım ve sağlık gibi kritik altyapıların siber saldırılara karşı savunulması öncelikli konular oldu. Dünyada dijital dönüşüm etkisini krizlerle de gösteriyor. Sürdürülebilir yaşam döngüsüne olumsuz etkileri de oluyor. Önlem almak için uluslararası kurumlar işbirliği kararları alıyor. Ancak rekabet bazen ortak aklın işlemesine engel oluyor. 13-14 Şubat 2025 tarihlerinde Münih'te düzenlenen Münih Siber Güvenlik Konferansı (MCSC), kamu ve özel sektörden karar vericilerin katılımıyla siber güvenlik alanındaki güncel tehditler ve stratejilerin ele alındığı önemli bir platform oldu. Konferansın ana teması, mevcut siber tehditlere karşı etkili stratejilerin geliştirilmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesiydi. Katılımcılar, siber güvenlik alanında yenilikçi çözümler ve düzenlemelerin önemine dikkat çektiler.

ALTYAPILARI KORUMAK

ENERJİ, ulaşım ve sağlık gibi kritik altyapıların siber saldırılara karşı savunulması, konferansın odak noktalarından biriydi. Katılımcılar, bu altyapıların güvenliğini artırmak için yeni teknolojiler ve politikalar üzerinde durdular. Uluslararası ve sektörler arası iş birliği de önem taşıyor. Siber tehditlerin sınır tanımaması nedeniyle, ülkeler ve sektörler arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Konferansta, bilgi paylaşımı ve ortak savunma mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Siber güvenlik politikalarının evrimi ve gelecekteki tehditlere karşı proaktif yaklaşımlar tartışıldı.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI YAPILDI

MÜNİH Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, açılış konuşmasında siber güvenliğin uluslararası güvenlik politikalarındaki kritik rolünü vurguladı ve daha güçlü küresel iş birliği çağrısında bulundu. CISA Direktörü Jen Easterly, siber tehditlerin evrimi ve bu tehditlere karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgi verdi. Ayrıca, kamu ve özel sektörün birlikte çalışmasının önemini belirtti. MI6 eski Başkanı Sir Alex Younger, devlet destekli siber saldırılar ve bu tür tehditlere karşı ulusal güvenlik stratejilerinin nasıl şekillendirilmesi gerektiği üzerine görüşlerini paylaştı. Konferans, siber güvenlik alanında farkındalığın artırılması ve etkin çözümlerin geliştirilmesi için önemli bir platform olarak değerlendirildi. Katılımcılar, siber tehditlere karşı daha dirençli bir ekosistem oluşturmak amacıyla iş birliğinin ve bilgi paylaşımının artırılması gerektiği konusunda hemfikir oldular.