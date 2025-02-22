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THY yarınki bazı uçuşları iptal etti

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), yarın yapılması planlanan İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ

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THY yarınki bazı uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Değerli yolcularımız, İstanbul'da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel uçuş durumu sayfamız üzerinden ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz" denildi.

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