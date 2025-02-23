Kalp hastası kedi Lucy’ye stressiz yaşam tavsiyesi

Doğuştan kalp hastası olan 4 yaşındaki kedi Lucy, Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi'nde veteriner hekimlerin takibi ve sahibinin özel bakımıyla sağlıklı yaşam sürüyor. Lucy'i sahiplenen Büşra Tüken, geçen yıl kedisinin çok fazla su içtiğini fark etti. Yapılan incelemelerde, solunum güçlüğü tespit edilen Lucy'nin kalbinin normalden büyük olduğu belirlendi. Kalbinde şiddetli üfürüm olduğu saptanan Lucy'ye, nadir görülen "Eisenmenger sendromu" teşhisi konuldu. AÜ Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Şinasi Borgahan Deniz, "Sakin ve stressiz yaşamla beraber ilaçlarını düzgün kullanırsa yakın zamanda sıkıntı beklemiyoruz" şeklinde konuştu.