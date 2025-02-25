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Antalya boşanma hızında İzmir'i geçti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Antalya boşanma hızında İzmir’i geçti

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerinin yer aldığı verileri paylaştı. Buna göre hem evlenme hem de boşanma sayısının yükseldiği görüldü. Evlenen çiftlerin sayısı 19 bin 384 artarak 568 bin 395'e çıktı. Boşanan çiftlerin sayısı 14 bin 1 artışla 187 bin 343 oldu.

Antalya boşanma hızında İzmir’i geçti

İZMİR, bu yıl liderliği Antalya'ya bırakarak boşanma hızı sıralamasında ikinci oldu. Adıyaman ise evlilik hızının en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Türk kadınlarının yabancı damat seçimlerinde ilk üçü Suriye, Alman ve Afganlar oluştururken Türk erkekleri ise Suriyeli, Özbek ve Faslı gelinleri tercih etti.

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