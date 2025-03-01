Handan tehdide boyun eğecek mi? Can Borcu yeni bölümünde neler yaşanacak?

Dayı Hakan, Emel'den haraç ister, Emel ise bu durumun kendisine büyük bir sorun çıkaracağını düşünmektedir. Ancak Emel, hain bir planla Handan'ı Mehmet ve Doğa'nın sırrını öğrenmek için tehdit eder. Handan bu tehdide boyun eğecek mi, yoksa Mehmet'e sadık mı kalacaktır?