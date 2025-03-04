Hatipoğlu’ndan yapay zeka yorumu

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı, yine ilgiyle izlendi. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu, çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

İlk soru Eren Uysal isimli izleyiciden geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan ve programa arkadaşlarıyla katılan Eren "Yapay zekadan din öğrenmek caiz midir?" diye sordu. Hatipoğlu, "Yapay zekadan da dinle ilgili merak ettiklerini öğrenebilirler. Orayı bir ansiklopedi olarak düşünün. Siz ne verirseniz yapay zeka onu yapacaktır" diyerek yanıt verdi.