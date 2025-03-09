‘Dini Soruları Cevaplandırma Hattı’ binlerce telefon alıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, günde 4-5 bin soru alan "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı"nın ramazanda günde 18 binden fazla soruyu cevapladığını bildirdi. Kılıç, 2012'de 190 numarasını alan fetva hattının tüm illerde hizmet vermeye başladığını söyledi. Fetva hattının 2021'e kadar sadece illerin müftülükleriyle sınırlı olduğunu belirten Kılıç, 2021'den itibaren çağrı merkezi sistemine geçiş yaptıklarını, vatandaşların nerede olurlarsa olsun fetva hattına bağlanabildiğini ifade etti.