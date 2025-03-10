Özcan Deniz’in keyfi yerinde

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz (52), aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı. Peş peşe imalı mesajlar yayınlayan ünlü şarkıcı artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti. Özcan Deniz, Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

3 AY SONRA İLK PAYLAŞIM

Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci de Instagram hesabından uzun bir açıklama yapmıştı. Özcan Deniz'e destek olarak ağabeyi Ercan Deniz'e sitem eden Semerci, paylaşımında Özcan Deniz'i desteklemişti. Tartışmalar devam ederken Özcan Deniz'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eşi Samar Dadgar, oğlu ve dostlarıyla birlikte poz veren Özcan Deniz 'keyfim yerinde' mesajı verdi. Özcan Deniz'in bu paylaşımına beğeni yağdı ve yorum yağdı. Kullanıcılar, Deniz'e haksızlık yapıldığını dile getirdi. Deniz, 3 ay sonra post olarak paylaşım yapmış oldu.