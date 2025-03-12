Ünlülerin yurt dışı mülk sevdası

Birçok Türk ünlü, hem yatırım hem de yaşam kalitesini artırmak amacıyla yurtdışından ev alıyor. Megastar Tarkan, doğduğu ülke olan Almanya'da bir evi olmasının yanı sıra, New York'ta da bir mülk edindi.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın da ABD'de evi bulunuyor. Popçu Kenan Doğulu da ABD'de evi olan ünlüler arasında yerini alıyor. 2019'da, Paris'ten, 1.5 milyon Euro'luk daire satın alan Tuba Büyüküstün'ün de Germain bölgesinde bir evi daha olduğu ortaya çıktı.

TARKAN

KARANTİNA döneminde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila ile Almanya'daki evine taşınan Megastar Tarkan da Miami'de evi bulunan ünlüler arasında.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

2019 yılında Paris'ten, 1.5 milyon Euro değerinde bir daire satın alan Tuba Büyüküstün'ün Germain bölgesinde bir evi daha olduğu ortaya çıktı.

HALUK BİLGİNER

USTA oyuncu Haluk Bilginer'in de Londra'da evi bulunuyor.

YILMAZ ERDOĞAN

ÜNLÜ oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın ABD'de evi bulunuyor.

DEMET AKALIN

DEMET Akalın, yatırım amaçlı olarak Miami'den ev aldığını açıklamıştı.

KENAN DOĞULU

POPÇU Kenan Doğulu da ABD'de evi olan ünlüler arasında yerini alıyor.

HADİSE

HADİSE, Belçika doğumlu olduğu için orada bir evi var.

KIVANÇ TATLITUĞ

KIVANÇ Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Paris'te dünya evine girmişti. Tatlıtuğ'un dünya evine girdiği Paris'te bir evi bulunuyor.

ÖYKÜ ÇELİK

OYUNCU Öykü Çelik, Londra'dan ev aldı. Çelik, temelli olarak İngiltere'ye taşındı.

SEDA SAYAN

SEDA Sayan'ın ise Londra'da evi var