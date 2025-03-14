Çeviri için yapay zeka kulaklığı işinizi çözecek

ZTE'nin yapay zeka ekosistemine özel bir ek olarak, Bilgi Soru-Cevap, AI Seyahat ve Bilet Rezervasyonu, Gerçek Zamanlı AI Çeviri ve daha fazlası gibi görevler için tasarlanmış ilk AI kulaklığı nubia LiveFlip yer alıyor. İşlevsel geliştirmelerin ötesinde, yapay zeka akıllı telefonları merkezli sesli sohbet yoluyla arkadaşlık ve duygusal rezonans sunarak, kullanıcıları dinleyen, anlayan ve önemseyen yapay zeka akıllı telefonları haline getiriyor.

30'DAN FAZLA ÜLKE

ZTE, 2024'te küresel olarak genişlediğinden beri, denizaşırı akıllı telefon sevkiyatlarında yüzde 60'ın üzerinde bir artışa tanık oldu ve Latin Amerika, Güneydoğu Asya, Afrika ve Avrupa gibi önemli bölgelerde kayda değer pazar payı kazandı. nubia, özellikle oyun odaklı ve fotoğrafçılık odaklı ürün portföyü, yükseltilmiş ürün katmanları, geniş satış kanalları, zenginleştirilmiş ekosistem ve güçlendirilmiş yerelleştirilmiş pazarlama çabalarıyla desteklenen yapay zeka odaklı cihaz teklifleriyle küresel genişlemesini hızlandırıyor. "Kendin Ol" marka yaklaşımıyla tüketicilerin hayatına giren nubia şu anda 30'dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor.

SON TEKNOLOJİ

ESPORTS meraklıları düşünülerek geliştirilen nubia Neo serisi, AI Companion Demi, AI Performance Engine NeoTurbo, yeni AI Game Space, AI Translate ve AI Photography gibi son teknoloji AI özellikleri tarafından desteklenen herkes için olağanüstü oyun deneyimleri sunmak üzere tasarlandı. Ayrıca, benzersiz çift oyun omuz tetikleyicileri, sürükleyici bir ekran, 6 bin mAh büyük bir pil ve dinamik bir esports tasarımı gibi kapsamlı donanım gelişimi sağlıyor. Oyuncuları "Doğuştan Kazan" sloganıyla güçlendirme misyonunu benimseyen nubia Neo 3 serisi, yeni nesil kendini gerçekleştirme için mükemmel bir şekilde uygun, daha akıllı, daha kişiselleştirilmiş ve heyecan verici bir oyun deneyimi sunuyor. nubia Z70 Ultra, devrim niteliğindeki 1.5K gerçek tam ekran ekranı, ekran altı kamera teknolojisi ve yapay zeka odaklı fotoğrafçılık geliştirmeleriyle akıllı telefon fotoğrafçılığını yeniden tanımlıyor. Neovision AI Photography sistemine sahip bu amiral gemisi, hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılar için benzersiz görüntüleme performansı sunuyor. Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, 6 bin150mAh pil ve IP68/IP69 toz geçirmez ve su geçirmez derecelendirmeleriyle güçlendirilmiş, olağanüstü bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.