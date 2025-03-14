Softtech ‘Yetenek Kuşağı’ işe alım programını başlattı

Softtech'in genç yetenekleri keşfettiği analiz, kodlama ve yazılım geliştirme üzerine odaklanan 'Yetenek Kuşağı' programına başvurular 10 Mart'ta başladı. https://softtech. com.tr/yetenek-kusagi/ adresi üzerinden başvurular ve detaylar hakkında bilgi alınabiliyor. Yetenek Kuşağı'na, üniversitelerin 4. sınıf öğrencisi veya yeni mezunlar katılım sağlayabiliyor.

SON TARİH 14 NİSAN

Kişiye özel eğitim, mentorluk programı ve kurum içi girişimcilik deneyimini içeren programda adaylar; belirlenmiş konulardaki eğitimi tamamlama, HackerRank teknik sınavı, online öğrenme çevikliği envanteri, online İngilizce sınavı, online değerlendirme merkezi yetkinlik ölçümü ve online teknik & İK mülakat çerçevesinde değerlendirilecek. 14 Nisan'da başvuruları sona erecek 'Yetenek Kuşağı' programında tüm adımları başarıyla tamamlayan adaylar, teklif ve oryantasyon sürecinin ardından Ağustos ayı içerisinde Softtech'te tam zamanlı çalışma fırsatı yakalayacak. Yetenek Kuşağı programına ilişkin açıklamada bulunan Softtech İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Abacı şunları söyledi: "Teknoloji dünyasında fark yaratmak isteyen genç yetenekleri desteklemek için Softtech olarak sorumluluk üstleniyoruz.

FARK YARATABİLİRLER

Yetenek Kuşağı programımızla, gençlerin öğrenme dünyasının merkezinde olmasını, yazılım geliştirme alanında derinleşmesini ve Softtech'in çevik çalışma kültürü içinde kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Her yıl büyük ilgi gören programımıza geçtiğimiz yıl ne mutlu bize ki 8.000'in üzerinde başvuru aldık ve bugüne kadar 176 genç yeteneği ekibimize kattık. Teknolojiye yön vermek ve yazılım geliştirme alanında kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen tüm gençleri, Yetenek Kuşağı İşe Alım programımıza başvurmaya daet ediyorum"