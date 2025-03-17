Ünlü sanatçı Nuri Alço vasiyetini açıkladı

YEŞİLÇAM'IN sevilen oyuncularından Nuri Alço, geçtiğimiz yıl apar topar ameliyat edilmişti. 5 tane büyük ameliyat geçiren Nuri Alço son sağlık durumunu açıkladı. Eşinden övgü dolu sözlerle bahseden Nuri Alço, " O olmasaydı belki ölmüştüm" dedi. 'Taçsız Kraliçe', 'Kayıp Kızlar' ve 'Ver Elini İstanbul' gibi pek çok yapımda rol alan usta oyuncu Nuri Alço, ekim ayında ameliyat olmuştu.

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, bu süreçte eşinin yanında olmuştu. Alço, "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. O olmasaydı belki ölmüştüm" dedi. Vasiyetini açıklayan Yeşilçam'ın efsanesi şu açıklamayı yaptı: "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok