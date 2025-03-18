Koca Seyit: Biz maaş için savaşmadık!

Çanakkale Deniz Savaşı'nda 215 kilogramlık top mermisini tek başına sırtlayarak savaşın gidişatını değiştiren Koca Seyit'in (Seyit Onbaşı) hayatını, torunu Muhammed Çabuk anlattı. Koca Seyit, savaştan döndükten sonra kimseye yaptığı kahramanlıklardan bahsetmedi. 10 yıl boyunca odunculuk ve keçi çobanlığı yaparak geçimini sağladı.

215 kilogramlık top mermisini tek başına sırtlayarak savaşın gidişatını değiştiren Koca Seyit'in ismi, doğduğu köy olan Manastır'a verildi.

10 yıl sonra Havran'da bir yol açılışına gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Bu semtte bir Seyit Onbaşı vardı, onu görmek istiyorum" diyerek yetkililere talimat verdi. Atatürk, kahraman askeri gördüğünde ona maaş bağlamayı teklif etti. Ancak Koca Seyit, "Paşam, biz savaşı maaş için yapmadık" diyerek bu teklifi kabul etmedi. Kış aylarında hamallık yaparak geçinmeye çalışan kahraman asker, zatürreye yakalanarak 50 yaşında hayata gözlerini yumdu.