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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İzmir'e gidecekler dikkat! Selatin Tüneli trafiğe kapatıldı!

SON DAKİKA: İzmir'e gidecekler dikkat! Selatin Tüneli trafiğe kapatıldı!

Son dakika haberi: İzmir-Aydın Otoyolu'nun İzmir'e giden yönünde Selatin Tüneli kilitlendi. Tünelin, bir kaza nedeniyle trafiğe kapatıldığı, ekiplerin en yakın lokasyonlardan araçları yönlendirdiği belirtiliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

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Selatin Tüneli'nde bir trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı. İzmir'e gidecek onlarca araç trafikte kalırken, uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisleri trafiği başka güzergahlar üzerinden yönlendiriyor.

ARAÇLAR KONTAK KAPATTI

Aydın yönünden İzmir'e gidenler büyük bir trafik çilesiyle karşılaştı. İzmir'in Selatin Tüneli yakınlarında başlayan trafik kilometrelerce uzadı. Selatin Tüneli civarında yolda kalan araçlar kontak kapattı.

SELATİN TÜNELİ TRAFİĞE KAPATILDI

Selatin Tüneli trafiğe kapatıldı. Sebebinin trafik kazası olduğu belirtildi. Kaza sonrası polis ekipleri, Germencik Kavşağı üzerinden Söke'ye yönlendirme yapıyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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