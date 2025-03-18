SON DAKİKA: İzmir'e gidecekler dikkat! Selatin Tüneli trafiğe kapatıldı!

Selatin Tüneli'nde bir trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı. İzmir'e gidecek onlarca araç trafikte kalırken, uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisleri trafiği başka güzergahlar üzerinden yönlendiriyor.
ARAÇLAR KONTAK KAPATTI
Aydın yönünden İzmir'e gidenler büyük bir trafik çilesiyle karşılaştı. İzmir'in Selatin Tüneli yakınlarında başlayan trafik kilometrelerce uzadı. Selatin Tüneli civarında yolda kalan araçlar kontak kapattı.
SELATİN TÜNELİ TRAFİĞE KAPATILDI
Selatin Tüneli trafiğe kapatıldı. Sebebinin trafik kazası olduğu belirtildi. Kaza sonrası polis ekipleri, Germencik Kavşağı üzerinden Söke'ye yönlendirme yapıyor.