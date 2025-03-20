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Haberler Yaşam İŞKUR 87.827 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI | KPSS şartı yok: Garson, şoför, temizlik personeli, güvenlik, aşçı…

İŞKUR 87.827 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI | KPSS şartı yok: Garson, şoför, temizlik personeli, güvenlik, aşçı…

İŞKUR, iş arayanlar için geniş bir fırsat yelpazesi sunmaya devam ediyor. Son yayınlanan ilanlarda 81 ilde 87 bin 872 personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi. Paylaşılan ilanlardaki kadrolara başvuru yapmak isteyenler konuyla ilgili detayları araştırıyor. 81 il genelinde yapılacak işe alımlarda KPSS şartı olmayacak. İşte İŞKUR 87 bin 827 personel alımı branş ve kontenjanlar…

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İŞKUR 87.827 personel alımı başvuru ekranı! KPSS şartı aranmıyor: Garson, şoför, temizlik personeli, güvenlik, aşçı…

İŞKUR 87.827 personel alımı detayları merak ediliyor. İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı. İşte İŞKUR 87.827 personel alımı başvuru ekranı

İŞKUR 87.827 personel alımı başvuru ekranı! KPSS şartı aranmıyor: Garson, şoför, temizlik personeli, güvenlik, aşçı…

SON DAKİKA: İŞKUR 81 İLDE 87 BİN 827 ALIM YAPACAK !

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları üzerinden yüzlerce branşta yüzlerce personel alımı olacak. Ocak ayı itibarıyla İŞKUR'da tam iş 87 bin 827 ilanı bulunuyor.

İşte 87 bin 827 personel alım detayları...

İŞKUR 87.827 personel alımı başvuru ekranı! KPSS şartı aranmıyor: Garson, şoför, temizlik personeli, güvenlik, aşçı…

İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlan ilanları bulabilmek bazı vatandaşlar için zor bir süreç olabiliyor. Ekim ayı İŞKUR iş ilanlarını araştıran vatandaşlar için özellikle İŞKUR'un sistemine kayıtlı üye olmak çok önemli. Üyelik oluşturulduktan sonra açıklanan detaylar şu şekilde...

Üye olduktan sonra sırasıyla bu adımları takip edin:

Aradığınız pozisyon, meslek, yetkinlik, beceri ve firma bilgisini belirtin.

Çalışmak istediğiniz bölgeyi seçin.

Meslek ve eğitim durumu bilgilerinizi girin.

Çalışmak istediğiniz işyerini belirleyin.

Engellilik durumu veya vardiyalı çalışma gibi özel tercihlerinizi seçin.

İşyeri unvanını yazın.

Son olarak, ekranın alt sağ köşesindeki "Ara" butonuna basın.

İŞKUR 87.827 personel alımı başvuru ekranı! KPSS şartı aranmıyor: Garson, şoför, temizlik personeli, güvenlik, aşçı…

İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,

İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.

İŞKUR 87.827 personel alımı başvuru ekranı! KPSS şartı aranmıyor: Garson, şoför, temizlik personeli, güvenlik, aşçı…

100 bine yakın personel alımında elektrikçi, büro memuru, servis personeli, şoför ve depo sevkiyat sorumlusu gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz:

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 87.827 personel alımı başvuru ekranı! KPSS şartı aranmıyor: Garson, şoför, temizlik personeli, güvenlik, aşçı…

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 87.827 personel alımı başvuru ekranı! KPSS şartı aranmıyor: Garson, şoför, temizlik personeli, güvenlik, aşçı…

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