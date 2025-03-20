İŞKUR 87.827 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI | KPSS şartı yok: Garson, şoför, temizlik personeli, güvenlik, aşçı…

İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlan ilanları bulabilmek bazı vatandaşlar için zor bir süreç olabiliyor. Ekim ayı İŞKUR iş ilanlarını araştıran vatandaşlar için özellikle İŞKUR'un sistemine kayıtlı üye olmak çok önemli. Üyelik oluşturulduktan sonra açıklanan detaylar şu şekilde...
Üye olduktan sonra sırasıyla bu adımları takip edin:
Aradığınız pozisyon, meslek, yetkinlik, beceri ve firma bilgisini belirtin.
Çalışmak istediğiniz bölgeyi seçin.
Meslek ve eğitim durumu bilgilerinizi girin.
Çalışmak istediğiniz işyerini belirleyin.
Engellilik durumu veya vardiyalı çalışma gibi özel tercihlerinizi seçin.
İşyeri unvanını yazın.
Son olarak, ekranın alt sağ köşesindeki "Ara" butonuna basın.