5G servisleri için cihazınızı hazırlayın

AKILLI telefon alırken 5G uyumlu olmasına dikkat edin. Türkiye'de 5G hizmeti testleri başladı. Yurt dışında uyumlu cihazınız varsa, kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de 2026 yılında başlaması bekleniyor. Eğer akıllı telefonunuzu yenilemeyi düşünüyorsanız ya da mevcut cihazınızda 5G teknolojisini kullanacaksanız, test çalışmaları çoktan başladı. Havalimanları ve 4 büyük kulübün stadyumlarında 5G testleri başladı.

EK ÜCRET ÖDENMİYOR

5G teknolojisi sunduğu yüksek hız, minimum gecikme avantajlarının yanı sıra haberleşme teknolojisinin giderek genişleyen kullanımlarını daha da ileriye götürerek haberleşmeyi "insandan insana", "insandan makineye" ve "makineden insana" gibi kullanımların ötesine taşıyabiliyor. Türk Telekom'un yurt dışında anlaşmalı olduğu ülkelerde 5G teknolojisinden yararlanabilirsiniz. 5G teknolojisi için ayrıca ek bir ücret ödemiyorsunuz. Mevcut dolaşım paketiniz/tarifenizle 5G hızını, deneyimini yaşayabilirsiniz. 5G teknolojisinden faydalanabilmek için 5G uyumlu telefonunuzun olması gerekli. Aynı zamanda 5G uyumlu telefonunuzun Türkiye'de üretici yazılım desteği bulunması gerekmektedir.

Türkiye'de üretici desteği bulunan 5G uyumlu telefonlar için internette küçük bir araştırma ile bilgi edinebilirsiniz. Mevcutta 5G teknolojisi, yurt dışında Türk Telekom Mobil müşterileri tarafından 5G uyumlu, üretici yazılım desteği sunan cihazlarla ve uygun SIM kart donanımıyla kullanılabiliyor. Türkiye içerisinde ilgili yasal düzenlemeler ve frekans tahsisi sonrası devreye girecek. Tarihin 2026 başında olması bekleniyor.