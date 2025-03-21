Yapay zeka devriminin yetenekli Ultra çipleri hazır

ABD'nin San Jose şehrinde düzenlenen NVIDIA GTC 2025 etkinliğinde, şirketin CEO'su Jensen Huang, teknoloji dünyasını derinden etkileyecek önemli duyurular yaptı. Yapay zeka, otonom sistemler, sağlık teknolojileri ve sürdürülebilir enerji alanlarında öne çıkan bu açıklamalar, yurt dışı basınında geniş yankı uyandırdı.

DEVRİM YARATACAK ÇİPLER

Jensen Huang, "Blackwell Ultra, yapay zekanın sınırlarını zorluyor. Artık herkes, bu gücü bulut üzerinden erişilebilir bir hizmet olarak kullanabilecek" dedi. Bu çipler, özellikle sağlık, finans ve otonom araçlar gibi sektörlerde devrim yaratması bekleniyor. NVIDIA, otonom araç teknolojilerinde de büyük bir adım atarak DRIVE Thor X platformunu duyurdu. Bu platform, tam otonom sürüş için gerekli olan sensör füzyonu, yapay zeka ve gerçek zamanlı karar alma yeteneklerini bir araya getiriyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİM SUNACAK

DRIVE Thor X, özellikle şehir içi trafikteki karmaşık senaryolarda yüzde 30 daha iyi performans sunuyor. Huang, "DRIVE Thor X ile otonom araçlar artık sadece otoyollarda değil, şehirlerin kalbinde de güvenle hareket edebilecek" ifadelerini kullandı. Bu platform, Tesla, Mercedes-Benz ve Toyota gibi otomotiv devlerinin yeni nesil araçlarında kullanılacak. NVIDIA, sağlık sektöründe de önemli bir atılım yaparak "Clara Health AI 2.0" platformunu tanıttı. Bu platform, doktorların teşhis ve tedavi süreçlerini hızlandırmak için gelişmiş yapay zeka modelleri sunuyor. Özellikle kanser teşhisi, genetik analizler ve kişiselleştirilmiş tıp alanlarında kullanılacak olan Clara Health AI 2.0, dünya çapında 500'den fazla hastane ve araştırma merkezinde hizmet verecek. Huang, "Clara Health AI 2.0 ile doktorlar, hastalarına daha hızlı ve daha doğru teşhisler koyabilecek. Bu, sağlık hizmetlerinde yeni bir çağın başlangıcı" dedi. NVIDIA, yapay zeka alanında eğitim ve gelişimi desteklemek için "AI University" adını verdiği yeni bir inisiyatif başlattı. Bu program, dünya çapında öğrencilere ve profesyonellere ücretsiz yapay zeka eğitimleri sunacak. AI University, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki genç yeteneklere odaklanacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ İÇİN EARTH-2 PLATFORMU

NVIDIA, iklim değişikliğiyle mücadele için Earth-2 adını verdiği yeni bir platformu duyurdu. Bu platform, iklim modellerini simüle etmek ve sürdürülebilir enerji çözümleri geliştirmek için kullanılacak. Earth-2, dünya çapında iklim bilimcilerine ve enerji şirketlerine, gerçek zamanlı veri analizi ve tahminleme yetenekleri sunacak. Huang, "Earth-2 ile gezegenimizin geleceğini korumak için gerekli araçları sağlıyoruz. Bu platform, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayacak" dedi. NVIDIA, sanal dünyalar ve metaverse için Omniverse 3.0 platformunu tanıttı. Bu platform, gerçek zamanlı 3D tasarım, simülasyon ve iş birliği için yeni araçlar sunuyor. Omniverse 3.0, özellikle mimarlık, eğlence ve üretim sektörlerinde kullanılacak. Huang, "Omniverse 3.0 ile sanal dünyaları gerçek dünyayla birleştiriyoruz. Bu, yaratıcılık ve iş birliği için yeni bir çağın başlangıcı" dedi.