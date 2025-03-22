Dünyaca ünlü sanatçılar Efes’te buluşacak

Dünyaca ünlü sanatçıların Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'ne katılacağını duyuran Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, festivalin bu yıl 8. kez düzenlendiğini söyledi. Festivalin her yıl daha fazla seyirciye ulaştığını vurgulayan Sağtürk, öncekilere kıyasla bu sene daha yoğun bir program oluşturduklarını, etkinlikte 3 opera, 2 bale, müzikal ve çocuk operasının yer aldığını belirtti.

KUĞU GÖLÜ BALESİ

Efes Opera ve Bale Festivali'nin turizme de büyük katkı sunduğunu ifade eden Sağtürk, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde Efes Antik Tiyatrosu'nda restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Bu yıl festivalde toplam 7 eser sahnelenecek ve 9 temsille izleyiciyle buluşacağız. Çaykovski'nin Kuğu Gölü balesiyle festivalimizi açacağız. Müzikal olarak Carl Orff'un Carmina Burana kantatı, Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operası, Mikis Theodorakis'in Zorba balesi, La Traviata ve Aşk-ı Memnu operası sahnelenecek. Çocuklarımız için de Şekeronya eserimiz de programda yer alacak. Etkinliğimiz uluslararası sanat dünyası ve ünlü sanatçıların ilgisini çekiyor" dedi. Sağtürk, bu yıl festivalde ünlü baletler Daniil Simkin, İana Salenko ve Zeljko Lucic'in de sahne alacağını bildirdi.

'BÜYÜK BİR ŞANS'

Aspendos ve Efes arasındaki farklara değinen Sağtürk, sanatsal ve tarihi değeri yüksek iki tiyatronun da farklı teknik donanımlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sağtürk, antik tiyatrolarda festival düzenlemeyi ise "büyük bir şans" olarak nitelendirdi. Öte yandan 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 27 Haziran'da "Kuğu Gölü" balesi ile başlayacak ve 13 Temmuz'a kadar devam edecek.