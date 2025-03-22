Şer odaklarına oyuncak olmamak büyük bir nimet

Konuk yazar Selahattin Gezer yazdı...

Biz sanıyoruz ki sadece yeni bir güne, güneşin sıcacık gülümsemesi ile uyanmak nimet... Sanıyoruz ki nefes almak, yürümek, sağlıklı olmak, yemek, içmek, çiçeklerin rengârenk ruhumuzu okşaması nimet... Sanıyoruz ki başımızı soktuğumuz ev, çocuklarımız, bizi şefkati ile saran eşlerimiz büyük bir nimet... Bunların dışında öyle nimetler var ki aklımızın ucundan fersah fersah uzaklaşmış... Cenabı Allah'a (C.C.) ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselama inanmak, Kur'an'a teslim olmak nimetlerin zirvesidir. Bizim mensubiyetimizi tasdik eden, iman esaslarına uymak, harika bir nimet. Uhuvveti temin için gayret sarf etmek şeytanı kudurtan muhteşem bir nimet. Ehlisünnete uyan hizmet erlerine, İslam'ın dehalarına ilime, irfana muhabbet şuurlu bir nimet...

SANDIKTAN HAYSİYET ÇIKARAN...

İhlâsın temini için, şeytana fırsat vermemek şükür gerektiren nimet. Üst Akıl'a milletin menfaatini feda etmemek şeref veren bir nimet. Devletin içine sızmamak, kendi emellerine görevini, makamını kurban etmemek şükür için anlı secdeye koymayı gerektiren büyük bir nimet. Başkalarına karargâh olmayan, kâinatın yaratıcısını, iman hakikatlerini öğreten okul, dershane büyük bir nimet. İnsanları kandırmak için değil, Allah için dökülen gözyaşı adam eden nimet. Milletten toplanıp, değerleri tahrip için, sakat oluşumlara bağışlanan değil, Allah yolunda harcanan para ahiret kazandıran nimet... İnsanları aldatıp, kendi ihtiraslarına kurban eden, etkileyen kukla eden değil, Allah'a kul olmayı sağlayan dil meleklerin alkışlamasına değer nimet. Milletinin bekasına, Siyonizm'in kahrolmasına dua eden hoca, İslam âlemine kazanım veren nimet... Ülkeye hizmeti, Allah'a secde etmeyi seven siyasetçiyi desteklemek, sandıktan haysiyeti çıkaran nimet... Irkçılık zihniyeti ile kişilik oluşturmuş, hasta yapılı insanlarla değil, Allah diyen, Muhammed diyen insanlarla kardeşliği gaye edinmek kardeşliği var edecek büyük bir nimet. Büyük büyük paralar alıp, dinin ve milletin aleyhine yazmak yerine, değerlere sahip, kardeşliğe sahip, ülkesine ihanet etmeden yazmak kalemin şerefini kurtaran büyük bir nimet.

ALLAH'A KULLUĞU SEVEN HZ. ALİ

Menfaat uğruna elin kâfiri ile kurulan dostluk değil de, ehli imanla kurulan dostluk ve gösterilen muhabbet büyük nimet... Kuru kuruya sevmek yerine, Allah'a kulluğu, ibadeti seven Hz. Ali'yi örnek alarak sevmek büyük bir nimet... Her türlü alçaklıkların olduğu yerde dostlara sahip çıkmak, varlıklarından hoşnut olmak büyük bir nimet... Bizi Allah'a yaklaştıran, ibadeti sevdiren Bediüzzzan'ın eserlerine orijinal hali ile sahip çıkıp, okumak imanı kurtaran büyük bir nimet. Akan kanın durması için mücadele eden, vatanın birliğine cansiperane gayret eden siyasetçi, sanatçı, bilim adamı, medya büyük bir nimet... Tüm bunlar çoğaltılabilir... Allah bu nimetlere sahip çıkarak, dünya ve ahiretimizi kara ruhlulara çerez etmekten kurtarmayı nasip etsin... Bu nimetler için gerekli şükrü yerine getirenlerden etsin... Özellikle bu dönemde şer odaklarına oyuncak olmamak, uyanık olmak muhteşem bir şükür olacaktır... Provokatör olmamak, şer odaklarının oyuncağı ve kuklası olmamak, memleketi karıştırmamak millet eden, hayırlı vatandaş eden büyük bir nimet. Allah'ım, ülkemizin huzurunu ve birliğini kim bozmak istiyor ise kahru perişan eyle. Bu millet tek vücut olunca; nimetlere mahrum mazlumların nimetlere kavuşmasını vesile oluyor. Biz birlik olunca insanlığın huzuru yerine geliyor. Lanet olsun karıştırmak isteyenlere!..